Genova – Ancora un “terremoto” nel tessuto commerciale della città ed un’altra bottega storica che “cambia pelle” e si trasforma in una novità perdendo però la tradizione.

E’ la pasticceria Magenta che cambia gestione dal prossimo 23 febbraio, dopo 40 anni di attività a Castelletto, suscitando molta sorpresa tra i clienti che ora sperano che i nuovi proprietari mantengano alto il “nome” e la qualità dei prodotti che hanno reso celebre il locale.

I bene informati dicono che la pasticceria Magenta dovrebbe entrare a far parte di un gruppo che ha già diversi locali della città e la curiosità cresce insieme alle dimostrazioni di affetto per i “vecchi” gestori.

Mentre i curiosi dovranno aspettare i prossimi giorni per scoprire gli “eredi” della pasticceria Magenta, gli affezionati clienti approfittano degli ultimi giorni per gli ultimi acquisti di cavolini e cioccolatini che hanno fatto la forza del locale, senza dimenticare la Sacher, le meringate e la torta di rose.

A stupire è soprattutto il fatto che tutta la famiglia faccia un passo indietro. La pasticceria Magenta è cresciuta grazie ad una conduzione familiare dove ogni componente ha trovato i suo “posto” in un equilibrio aziendale e gestionale che dovrebbe fare scuola.

Chi arriva si troverà davvero “sotto la lente di ingrandimento” perchè il livello della maestria e dell’arte pasticcera aveva raggiunto livelli di eccellenza. Una vera sfida mantenere il livello dell’asticella allo stesso livello.

Del resto la famiglia Di Maria non nasconde di essere ormai giunta al momento di tirare le somme e godersi il meritato riposo dopo aver lavorato ininterrottamente dal 1988 ai giorni nostri.

C’è dunque tempo sino al 23 febbraio per “fare scorta” delle prelibatezze della Pasticceria Magenta che poi dovrebbe chiudere per la ristrutturazione dei locali che porterà alla riapertura per una nuova avventura con una nuova gestione che prenderà il posto dell’ennesima bottega storica che cede il passo alle novità.

“Purtroppo sta arrivando il momento di fare largo ai giovani – scrive Bruna Di Maria sui social – di cedere il passo. Vi ringraziamo tutti per averci supportato e sopportato in questi anni permettendoci di creare un rapporto quasi familiare con voi tutti. Abbiamo visto nascere, crescere e diventare papà e mamme un sacco di bimbi. State venendo a salutarci con dolcezza, poesie e ricordini vari. Non vi dimenticheremo mai e mai avremmo pensato di ricevere così tanti riconoscimenti. Grazie. Grazie di ♥️. Un abbraccio da noi tutti”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0