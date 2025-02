Genova – Ancora frane e smottamenti nella notte a causa del maltempo che continua ad imperversare sulla Liguria. Le precipitazioni abbondanti delle ultime ore stanno causando diversi cedimenti nel terreno già impregnato d’acqua ed incapace di riceverne altra. Mentre riapre la strada ai pedoni in via dei Cinque Santi, al Lagaccio, altri cedimenti si registrano in città ed in provincia.

Strada chiusa, in via del Carso, al Righi dove, nella notte, massi e detriti sono caduti sulla strada rischiando di causare incidenti. I vigili del fuoco sono accorsi ed insieme alla polizia locale si è deciso di chiudere il passaggio sino alla stazione della Funicolare Zecca-Righi.

Si interverrà nuovamente questa mattina, soprattutto per riattivare il servizio di Bus Amt.

Frane anche nell’entroterra

Massi e detriti anche nel comune di Ceranesi, alle spalle della città. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bartolomeo Parodi e in Salita della Guardia, lungo la strada che conduce al Santuario.

Apprensione per i movimenti franosi già in atto nei giorni scorsi e per quelli che da tempo minacciano strade e case.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

