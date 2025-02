Ancora condizioni di maltempo sulla Liguria con cielo coperto e precipitazioni diffuse causate da una circolazione depressionaria presente sul Mar Tirreno. Un deciso miglioramento è atteso invece per domenica e lunedi con cieli sereni e temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

sabato 1 Febbraio 2025

Su tutta la regione attese condizioni di tempo perturbato. Piogge e rovesci saranno presenti su gran parte della Liguria al mattino, ma con maggiore decisione sul settore centro-orientale.

Nel pomeriggio concentrazione delle piogge sul settore centro-occidentale, mentre sugli estremi regionali si aprirà qualche schiarita.

Quota neve in calo fino a 600-800 metri sui versanti padani centro-occidentali, oltre i 1300-1400 metri a levante. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti moderati da nord, fino a forti nel pomeriggio sul settore centro-occidentale della costa, deboli da sud-est a levante.

Mare generalmente mosso, molto mosso al largo.

Temperature in generale calo

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+10°C e massime tra +11°C/+13°C

Nell’interno temperature minime -1°C/+4°C e massime tra +4°C/+6°C