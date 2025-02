Saremo – Verranno celebrati oggi, sabato 1 febbraio, alle ore 11, nella chiesa di San Rocco di Vallecrosia, i funerali di Rosa Tripodi, 69 anni, la mamma di Antonella Multari, uccisa per strada con decine di coltellate dal suo ex compagno Luca Delfino.

La donna si è spenta all’ospedale di Sanremo nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, al termine di una lunga malattia su cui ha gravato il dolore per la terribile morte della figlia e quello per la scarcerazione del suo assassino, che oggi è ricoverato in una struttura protetta ma in regime di semi libertà rispetto al carcere. Un dolore che ha accompagnato la donna sino all’ultimo minuto, accompagnato dal senso si sconfitta per non essere riuscita a salvare la figlia che da tempo segnalava il crescendo di atti di persecuzione dell’ex che non si arrendeva alla fine del rapporto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0