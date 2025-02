Genova – Parte dal capoluogo ligure e ha già portato a 29 fermi l’indagine su una presunta banda di malviventi che truffavano gli anziani con la tecnica del “falso maresciallo”.

Gli appartenenti alla banda chiamavano anziani soli e fingendosi carabinieri li convincevano che un figlio o un nipote avesse causato un incidente con feriti e che l’unico modo per evitare l’arresto e il carcere era quello di pagare una sorta di “cauzione” che in realtà non esiste in Italia ma solo nei telefilm con ambientazione americana.

Gli anziani, confusi per la situazione e spinti ad agire con la massima fretta, cadevano nel trabocchetto raccogliendo tutti gli averi a disposizione per poi consegnare ingenti somme di denaro e gioielli.

Una tecnica che ha portato a decine di colpi in tutta Italia raccogliendo bottini anche piuttosto consistenti e portando alla disperazione persone che poi hanno riportato danni psicologici terribili.

Una raffica di arresti si registra dalle prime ore del mattino da parte dei veri carabinieri che, a partire da un’indagine avviata a Genova stanno eseguendo 29 arresti in diverse zone d’Italia.

Militari in azione in provincia di Napoli, di Caserta e di Torino per una articolata indagine su una banda di malviventi che truffava anziani in tutta Italia.

Resta da capire come facesse l’organizzazione criminale a sapere i numeri di telefono delle persone anziane tra milioni di numeri e di nominativi, sapendo spesso anche i nomi dei familiari e colpendo con una precisione piuttosto “sospetta”.

notizia in aggiornamento

