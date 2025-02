Arma di Taggia (Imperia) – Troppo rumore vicino alla discoteca e la Questura di Imperia la fa chiudere. E’ successo al Tatanka Club che ieri sera non ha potuto accogliere i tanti giovani arrivati anche da fuori regione per trascorrere la serata nel locale. Lo staff della discoteca ha pubblicato un avviso sui social ma erano tanti, ieri sera, ad arrivare alla discoteca restando delusi per quanto avvenuto.

Nel post della discoteca Tatanka Club si legge che:

“Viste e considerate le spiacevoli situazioni di disturbo alla quiete pubblica che si verificano in zone adiacenti (ma non troppo) al locale, dopo l’orario di chiusura dello stesso, la Questura di Imperia ha emesso un ordine di chiusura per la serata di stasera. Scusandoci per l’inconveniente ci teniamo a comunicare fin da ora che ci vediamo regolarmente venerdi esabato prossimo”.

Un modo gentile per sollecitare un maggior rispetto per le regole anche perchè, in caso contrario, a farne le spese è la discoteca e gli stessi clienti.

