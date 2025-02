Ceranesi (Genova) – Si sentono abbandonati e lanciano un disperato appello per cercare aiuto i residenti della piccola località dell’entroterra genovese, letteralmente circondati da strade che franano, chiuse per lavori e con una instabilità del territorio che si fa di giorno in giorno sempre più preoccupante.

Con una lettera alla Redazione di LiguriaOggi.it, i residenti spiegano la situazione sempre più complessa.

“Vogliamo portare all’attenzione della comunità e delle autorità competenti – scrivono i residenti di Ceranesi – una situazione drammatica che sta coinvolgendo la viabilità della Val Polcevera, in particolare a Ceranesi.

A causa delle recenti piogge, la SP4 è stata nuovamente chiusa per smottamento, aggiungendosi alla chiusura della strada della Guardia Geo Livellato (zona Navalimpianti) e di via Marseno (che era già chiusa la settimana scorsa). A tutto ciò si somma la chiusura della Guidovia, che persiste ormai da oltre un anno”.

“Questa situazione è insostenibile – scrivono ancora da Ceranesi – I cittadini della zona si sentono abbandonati e dimenticati sia dal Comune di Ceranesi che dalla Città di Genova, che non sembrano dare la giusta priorità a un’infrastruttura fondamentale per la mobilità della valle. Chiediamo con urgenza l’intervento del Comune di Genova per riaprire la ex Guidovia, una via cruciale per la nostra quotidianità, e per garantire la riapertura definitiva della SP4, al fine di garantire una viabilità sicura e funzionale.

La Val Polcevera ha diritto a una viabilità decente e a un futuro di sviluppo e non può rimanere isolata. È il momento di agire, e di farlo senza ulteriori rinvii. Siamo veramente stufi e ci sentiamo completamente abbandonati”.