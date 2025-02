Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato questo pomeriggio in un appartamento di via Vassallo, nel quartiere di Albaro.

I vicini di casa hanno notato del fumo che usciva dalla porta di un appartamento ed hanno subito allertato il 112 che ha inviato i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli.

Per limitare i danni i pompieri hanno optato per entrare dalla finestra del terzo piano, grazie all’uso dell’autoscala inviata dalla sede centrale.

Una volta all’interno i vigili del fuoco hanno localizzato l’origine delle fiamme e le hanno spente rapidamente.

Fortunatamente i danni sono stati contenuti e non è stato necessario evacuare il palazzo.

