Genova – Si è sentito male mentre faceva la spesa al supermercato Basko ed è morto mentre il personale sanitario cercava di rianimarlo. Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause della morte dell’uomo di 62 anni che si è accasciato a terra in un supermercato del quartiere di Molassana, morendo poco dopo.

Le persone presenti hanno capito la gravità della situazione ed hanno chiamato il numero di emergenza sanitaria 118 che ha inviato un’automedica e l’ambulanza per il soccorso.

Purtroppo i tentativi del medico intervenuto non hanno salvato la vita all’uomo che non si è più ripreso.

Il personale ha chiuso il supermercato per rispetto alla persona e per consentire le operazioni di soccorso prima e lo spostamento del cadavere poi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha raccolto le testimonianze delle persone presenti.

Molto probabilmente l’uomo è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0