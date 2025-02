Genova – Si terrà nel capoluogo ligure il processo per stalking a carico della donna di 72 anni che per anni ha perseguitato un parroco di 55 sostenendo di essere innamorata di lui. La donna – che ha anche accusato il prete di averla violentata (accusa archiviata) nel corso del tempo ha letteralmente inseguito il parroco spostandosi persino da una città all’altra mano a mano che il prete, stufo delle attenzioni non richieste, chiedeva di essere trasferito.

Al culmine della persecuzione, con il parroco trasferito in una parrocchia di Albaro, la donna ha trovato il modo di avere il numero di telefono del prete e lo ha torturato con messaggi e chiamate non gradite e lo ha accusato di violenza sessuale arrivando a scrivere al vescovo.

E’ però bastato ricostruire la vicenda attraverso i racconti delle persone che, nel tempo, hanno potuto assistere alla persecuzione, per far cadere le accuse che ora si sono ribaltate sulla donna che verrà processata per stalking.

