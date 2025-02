Genova – Via Montesano bloccata da mesi per un cantiere che non avanza e le proteste dei residenti per i disagi e di motociclisti e automobilisti “ingannati” da una segnaletica “trappola”.

Cresce la protesta per il cantiere che blocca da mesi via Montesano, a Castelletto, a ridosso della stazione ferroviaria di Brignole ma aumenta anche la rabbia di automobilisti e motociclisti che risalgono via Gropallo scoprendo solo all’ultimo la presenza di cartelli che indicano il blocco.

Mentre i residenti si domandano per quanto tempo ancora si dovranno tollerare i disagi causati dal cantiere, che limita i parcheggi e costringe a lunghi percorsi per passare da una zona all’altra, chi in via Montesano ci deve “solo” passare aggiunge anche una dura critica a chi gestisce la viabilità sostendo che la segnaletica sia stata posta in modo inadeguato perchè non consente di sapere, scendendo da via Serra, se la strada è aperta o meno.

Auto e moto entrano in via Gropallo per un centinaio di metri prima di scoprire la presenza dei cartelli che avvisano del problema.

