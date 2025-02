Il campo di alta pressione anticiclonica torna a risalire sull’Europa centrale favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche sul Nord Italia e sulla Liguria. Condizioni di maggiore stabilità e cieli soleggiati che dovrebbero proseguire anche all’inizio della settimana entrante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 2 Febbraio 2025

Lungo la fascia costiera tempo in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche nube sparsa.

Dalle ore centrali del giorno residui annuvolamenti, in definitivo dissolvimento entro le ore serali, nelle zone interne, mentre altrove i cieli si presenteranno sereni o al più velati.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a forti tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato o mosso sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in rialzo. Le punte più elevate saranno concentrate, sia nei valori minimi che in quelli massimi, sugli estremi della regione, specie sull’imperiese.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C – Max: +11°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+6°C – Max: +6°C/+11°C

