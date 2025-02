Sanremo (Imperia) – E’ accusata di aver tentato di rubare un maxi yacht da 32 metri e del valore di circa 3 milioni di euro la donna arrestata nella notte tra venerdì e sabato nel porto turistico di Portosole. La donna, cittadina francese e residente a Nizza, è salita a bordo dello yacht dopo aver rimosso gli ormeggi e poi si è avviata con destrezza alla cabina comandi ed ha cercato di avviare il motore. Fortunatamente a bordo del maxi yacht era presente il capitano che ha raggiunto la postazione di comando ed ha fermato la donna chiamando poi la polizia.

Ad essere oggetto del tentato furto il Blu Magic, elegante e costoso yacht da milioni di euro, ormeggiato nel porticciolo di Sanremo, in attesa che il suo facoltoso proprietario.

La donna, arrestata dalla polizia e portata negli uffici per l’identificazione, prima ha fornito un nominativo falso e poi, inchiodata dalle impronte digitali, ha ammesso la propria identità senza però spiegare cosa volesse fare con il natante che certamente non sarebbe passato inosservato anche grazie al sofisticato sistema di sorveglianza gps e ai sistemi di tracciamento che imbarcazioni di quel calibro attivano in modo automatico.

Mistero per la destinazione del maxi yacht e sulle capacità della donna di condurlo visto che la persona arrestata ha dimostrato una grande dimestichezza con quel tipo di barca e probabilmente, senza l’intervento del comandante, sarebbe riuscita a mettere in moto lo yacht e forse a condurlo fuori dal porto.

La donna è già comparsa davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e il prossimo 14 febbraio si terrà la prossima udienza nella quale forse spiegherà dove intendeva portare l’imbarcazione, una volta rubata.

