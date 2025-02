Genova – Uno spettacolo teatrale “immersivo”, nelle sale delle torture della Casa dello Studente, per ricordare i tragici fatti avvenuti nei sotterranei dell’edificio durante la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza.

Oggi, domenica 2 febbraio, alle 17.00 la Casa dello studente di Genova, in corso Gastaldi, apre i Sotterranei delle torture per l’esperienza immersiva sonora teatrale, “Lettera dal Carceriere” proposta da Matteo Aldo Maria Rossi per la XVII edizione di “Segrete Tracce di Memoria”

La Storia

Casa dello Studente, Genova, 1943. Nell’edificio requisito dalla Gestapo lavora la recluta Thomas che trascorre le sue giornate nel dedalo dei fondi, destinato a un banale lavoro amministrativo a pochi metri dalle torture inflitte a prigionieri politici e partigiani. I giorni si susseguono uguali, l’orrore diventa una vecchia macchia di sangue sulle pareti, un quadro che presto si ignora come rumore di fondo.

Così i pensieri di Thomas evadono dalla prigione, ritornano ora all’infanzia, ora alla futura sposa, mentre la solo noia per un lavoro ripetitivo sembra essere il suo principale motivo di disagio.

Il protagonista vive una sorta di straniamento. L’incongruenza tra lo scenario e la narrazione, quella tra le cose dette e le suggestioni sonore, la apparente banalità e inspiegabilità del male: tutto concorre a rendere surreale e incoerente la narrazione, che così scorre dentro i visitatori come un incubo immersivo e allucinato.

