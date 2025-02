Il rafforzamento ulteriore dell’anticiclone presente sull’Europa centrale e sul Mediterraneo centro-occidentale allontana le perturbazioni in arrivo e garantisce alla Liguria giornate all’insegna del tempo stabile e in prevalenza soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 3 Febbraio 2025

Ad inizio e fine giornata nubi basse o banchi di nebbia potranno interessare i versanti padani, specie quelli alle spalle del settore centrale, cieli pressoché sereni altrove.

Durante la restante parte della giornata tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele, specie nella prima parte di giornata.

Mare al mattino tra poco mosso e mosso al largo e sul ponente, poi poco mosso ovunque.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+6°C e massime tra +8°C/+14°C

