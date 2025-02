Savona – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’uomo coinvolto ieri sera, intorno alle 19, in un brutto incidente avvenuto in via Vittime di Brescia.

Per cause ancora da accertare il mezzo a due ruote su cui viaggiava l’uomo si è scontrato contro un’auto e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella per ricadere violentemente a terra.

Subito soccorso dai passanti e poi dall’automedica del 118, l’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso, il più grave, con l’ambulanza delle Croce d’Oro.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

