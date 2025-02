Savona – Altri tre arresti per l’operazione anti droga denominata “Pet Food” per il trucco usato per nascondere la sostanza stupefacente all’interno delle confezioni di cibo per animali e poterle spacciare senza destare sospetti.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dalla Compagnia di Albenga, hanno eseguito altre 3 misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Savona a seguito degli ultimi interrogatori preventivi, che hanno avvalorato definitivamente gli indizi emersi durante l’attività d’indagine.

L’operazione “Petfood” ha portato sinora i carabinieri del Comando Provinciale di Savona ad arrestare complessivamente 22 persone, alcune delle quali fermate più volte nell’ambito dell’operazione, tra arresti in flagranza di reato e poi in applicazione dei successivi provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria, sequestrando circa 50 kg di sostanze stupefacenti, nonché un ingente quantitativo di denaro contante, pari ad oltre un milione e duecentomila euro, frutto di una fiorente attività illecita in provincia, oltre ad un’autovettura di lusso acquistata con i proventi dei traffici di droga.

Gli odierni provvedimenti restrittivi sono a carico di tre uomini, tutti cittadini italiani, residenti nel ponente savonese, rispettivamente di 33, 36 e 47 anni. I decreti del GIP, eseguiti dai carabinieri nella mattinata odierna, hanno comportato per le tre persone una ordinanza di custodia cautelare in carcere ad Imperia, una misura degli arresti domiciliari e un obbligo di dimora nella provincia, con obbligo di permanenza notturna presso il domicilio.

I tre sono accusati a vario titolo di concorso nel reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, a seguito delle articolate e complesse indagini avviate nel novembre 2023 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona.

L’attività odierna è il frutto della quotidiana opera di prevenzione e repressione allo spaccio di droga esercitata dal Comando Provinciale Carabinieri su tutto il territorio savonese, svolta attraverso prolungate indagini di polizia giudiziaria, durate oltre un anno e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che alla data odierna ha portato ad indagare complessivamente 22 soggetti, tra i 28 e i 77 anni, residenti o domiciliati in provincia di Savona, poiché ritenuti complici in un sodalizio criminoso dedito ad una assai fiorente e diffusa attività illecita di detenzione e vendita di stupefacenti nel territorio ligure.

L’indagine ha permesso di documentare complessivamente lo spaccio di oltre 100 kg di varie sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish, MDMA e Ketamina), che suddivise consentono di produrre oltre un milione di singole dosi, con un possibile valore sul mercato illegale di oltre 2.000.000 di euro.

I provvedimenti odierni confermano la decisa e costante azione di prevenzione e repressione dell’Arma e dell’Autorità Giudiziaria per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio, soprattutto a protezione dei giovani e delle persone più deboli.

I procedimenti sono attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.

——————————————————————————————————

