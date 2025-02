Genova – Inizio di settimana complicato per decine di pendolari che in queste ore si sono messi in viaggio sul nodo ferroviario genovese per raggiungere scuole e luoghi di lavoro. Un guasto si è verificato nel tratto compreso tra le stazioni di Borzoli e Sampierdarena, in prossimità del bivio Polcevera. E’ avvenuto intorno alle ore 7:00 e l’accaduto ha richiesto l’intervento dei tecnici, che fortunatamente hanno risolto la situazione in circa trenta minuti.

Nonostante ciò, si sono verificati alcuni disagi che hanno coinvolto alcuni convogli regionali che hanno fatto registrare notevoli ritardi, con tempi di percorrenza che sono aumentati anche di circa 40 minuti.