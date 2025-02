Ancora una giornata “in salita” sulle Autostrade della Liguria dove di segnalano code e disagi per lavori e un veicolo in avaria sulla A12 Genova Livorno.

Sull’autostrada A7 Genova – Milano coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori

Sempre sulla A7 segnalata coda all’uscita di Bolzaneto in direzione Milano per traffico intenso.

Coda anche sulla autostrada A12 Genova Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 in direzione nord.

Auto e camion in coda anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e lo svincolo tra Genova Ovest e raccordo con la A7 Genova Milano, in direzione Genova.

Coda anche tra Varazze e Celle Ligure, in direzione ponente, sempre sulla A10 per cantieri.

L’entrata di Celle Ligure è chiusa in direzione ponente sino alle 14 del 7 febbraio e sempre per lavori.

Un veicolo fermo per avaria sta causando code e rallentamenti anche sulla A12 Genova Livorno tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra Masone e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Auto in coda anche tra Masone e Ovada, in direzione Nord, sempre a causa di lavori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0