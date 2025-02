Chiavari – Colpo di scena nelle indagini per la morte di Andrea Demattei, il ragazzo di 14 anni morto in seguito al terribile incidente in canoa, rimasto intrappolato per ore nella canoa semisommersa dalle gelide acque del torrente Entella. Il giudice che segue il caso ha infatti deciso di prosciogliere i due istruttori che erano con il ragazzo mentre ha rinviato a giudizio i componenti della squadra dei vigili del fuoco che per ore hanno cercato di salvare la vita al giovane.

Una decisione che sta suscitando forti polemiche per la scelta di riconoscere in qualche modo una responsabilità maggiore dei pompieri intervenuti rispetto alle scelte degoi istruttori che accompagnavano un ragazzo non esperto, in acque fredde e con una attrezzatura per molti osservatori, non adeguata.

Nel gennaio 2023 Andrea Demattei scendeva le acque gelide del torrente Entella sino a restare incastrato tra i sassi e la corrente, accanto ad un ponte.

Una situazione di totale emergenza che ha visto intervenire diverse squadre di vigili del fuoco che fecero ogni sforzo per salvare il ragazzo.

La permanenza prolungata nell’acqua fredda aveva provocato una grave ipotermia e quando il ragazzo era stato liberato e trasferito al Gaslini era già in condizioni disperate.

Andrea Demattei era poi deceduto alcuni giorni dopo senza più riprendersi.

Secondo gli inquirenti a provocare la morte ci fu una lunga serie di errori e ora le indagini abbracceranno anche il versante medico mentre gli istruttori sembrano destinati ad uscire dalle indagini senza nemmeno il processo.

“Resta profondo il dolore e la vicinanza alla famiglia del giovane Andrea Demattei, che due anni fa perse la vita dopo essere rimasto incastrato con la sua canoa sotto il ponte della Maddalena sull’Entella, a Chiavari”.

A parlare è il prefetto Attilio Visconti, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile.

“Colpisce la notizia oggi del rinvio a giudizio della squadra che intervenne in suo soccorso” – prosegue Visconti, che esprime “la completa fiducia nel lavoro della Magistratura”.

“È indiscutibile – dice ancora – la capacità professionale di tutti i vigili del fuoco, addestrati per compiere operazioni eccezionali di soccorso tecnico urgente. Il rinvio a giudizio dei vigili del fuoco per l’intervento di Chiavari pone in discussione le basi su cui si fonda ogni intervento di soccorso pubblico. Sono innumerevoli le variabili da valutare, spesso in condizioni di gravità eccezionale, con decisioni che a volte devono essere prese dalla squadra in pochi secondi e che comportano rischi notevoli per gli stessi operatori.”

