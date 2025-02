Genova – Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che nella notte sono intervenuti presso una casa di riposo situata del quartiere genovese di Castelletto dove una donna di 87 anni è stata trovata senza vita. Non si tratta di un evento singolare per una Rsa, ma a rendere necessario l’intervento dei carabinieri è stato il fatto che la donna sia stata rinvenuta con lividi e traumi fuori dalla stanza dove dormiva. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 4:00 della notte.

Al momento non è chiara la causa del decesso e nemmeno quando questo sia avvenuto. I militari giunti sul posto, al fine di ricostruire quanto successo, hanno dato il via alle indagini e hanno ascoltato alcune testimonianze. Inoltre, sono state acquisite anche le telecamere interne della struttura le cui immagini potrebbero essere utili nel chiarire la dinamica. La morte potrebbe anche esser stata causata da una caduta accidentale.