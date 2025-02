Genova – Solo il provvidenziale intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio all’interno del carcere genovese di Marassi, dove un detenuto che si trovava in isolamento per scabbia ha tentato di togliersi la vita impiccandosi con un lancio delle proprie scarpe. Gli agenti si sono accorti di quanto stesse accadendo e sono intervenuti in maniera tempestiva, senza preoccuparsi di un possibile contagio e salvando di fatto la vita dell’uomo.

L’uomo di 30 anni è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere accaduto negli ultimi mesi nelle carceri della Liguria e non solo.