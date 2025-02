Ancora una giornata all’insegna del bel tempo stabile e delle temperature miti quella di oggi, martedì 4 febbraio 2025. La fase anticiclonica sull’Europa centro-occidentale dovrebbe restare stabile almeno sino a metà settimana portando condizioni tempo asciutto sulla Liguria e nebbie diffuse sui versanti padani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 Febbraio 2025

Banchi di nebbia localmente insistenti nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto sui versanti padani centro-occidentali. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della regione per l’intero periodo. Locali foschie mattutine e serali sugli sbocchi vallivi del Genovesato occidentale in corrispondenza delle zone interessate dal “travaso”.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali. Rinforzi serali sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese Orientale. A regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante.

Mare stirato sotto-costa a ponente. Poco mosso o mosso al largo e sul levante costiero.

Temperature minime in lieve calo sui versanti padani e sulle zone interessate da “travaso” del centro-ponente. Massime in aumento sull’ Imperiese costiero. Stazionarie altrove

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +11°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C – Max: +5°C/+11°C

