Genova – E’ stata ritrovata Carla Maria, la donna di 67 anni di cui si erano perse le trace da Ovada, lo scorso 29 gennaio. Le ricerche erano state estese anche alla zona di Busalla e di Pontedecimo.

La donna frequentava le zone e si pensava potesse aver deciso di spostarsi in quelle zone.

Carla Maria vive ad Ovada, in provincia di Alessandria e mercoledì 29 gennaio si era recata presso una famiglia per lavorare in prova come badante.

Alla sera, però, intorno alle 18:49 ha inviato un ultimo messaggio al figlio, scrivendo che aveva deciso di non accettare il lavoro e che ne avrebbero parlato la mattina dopo.

Ma così non è stato, perché non è tornata a casa e il suo cellulare è risultato spento.

Le ricerche dei familiari sono scattate subito ed erano state allertate le forze dell’ordine e la trasmissione chi l’ha visto.

La buona notizia del ritrovamento è stata diffusa nelle scorse ore. Per amici e familiari che la cercavano disperatamente, una bellissima notizia

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0