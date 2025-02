Serravalle Scrivia (Alessandria) – Un tragico incidente si è verificato lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano in direzione del capoluogo, dove nel primo pomeriggio di oggi un mezzo pesante si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida che sarebbe morto prima del loro arrivo. Al momento non è chiaro se la morte sia stata causata dal violento impatto o da un possibile malore.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Fortunatamente, nel sinistro stradale non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: il tratto coinvolto è stato momentaneamente chiuso. Autostrade consiglia a coloro che devono arrivare in Liguria di percorrere l’A26.