Genova – Un’altra mattinata di code per centinaia di automobilisti e trasportatori che in queste ore si sono messi in viaggio lungo le Autostrade della nostra regione, in particolare nel nodo intorno al capoluogo, dove si registrano diverse code e disagi causati per lo più dai cantieri presenti lungo la tratta.

In A10 si segnalano 3 km di coda nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, in direzione ovest. In direzione opposta, coda tra Albisola e Celle Ligure.

In A7 si registra circa 1 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla: anche in questo caso, la causa sono i cantieri.

Infine, sempre a causa dei lavori, 2 km di coda lungo l’A26 tra il casello di Masone e quello di Ovada, verso nord.