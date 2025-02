Bordighera (Imperia) – Gli uomini della Guardia di Finanza di Imperia si sono recati negli uffici del Comune di Bordighera. Dalle prime informazioni sembra che i finanzieri abbiano acquisito la documentazione inerente alle procedure di affidamento attivate dalla civica amministrazione per la gestione del palazzetto dello sport di via via Diaz.

Alcuni dipendenti comunali sono già stati ascoltati negli uffici della Guardia di Finanza ed altri potrebbero essere ascoltati nelle prossime ore per chiarire alcuni passaggi della vicenda e per ascoltare persone “informate dei fatti”.

Non risulterebbe aperta una specifica indagine e non ci sarebbero indagati ma nelle scorse settimane il personale della Guardia di Finanza aveva già fatto richiesta di accesso agli atti per avere, tra le altre cose, copia del bando di affidamento, ed ora potrebbero esserci degli sviluppi importanti.

