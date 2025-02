Cipressa (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del primo pomeriggio di oggi presso l’istituto scolastico situato in via Matteotti nel comune di Cipressa. Qui un bambino di circa 10 anni è caduto da un’altezza di diversi metri, rimanendo ferito e riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e hanno allertato l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di trasporto all’ospedale.

Sul posto è intervenuto l’elicottero che ha trasportato il piccolo ferito all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Fortunatamente, il bambino non sarebbe in gravi condizioni e sarebbe sempre rimasto cosciente.