Genova – Ormai era solo una “formalità” ma questa sera è arrivato il via libera ufficiale alla candidatura di Pietro Piciocchi, attuale sindaco facente funzioni, alla carica di primo cittadino. La maggioranza che guida il Governo centrale ha finalmente sciolto le riserve e dopo i tentennamenti – forse solo strategici – delle scorse settimane, le segreterie dei vari partiti hanno concordato la candidatura ufficiale.

Piciocchi non è mai sembrato in dubbio e le moltissime apparizioni pubbliche sono sempre state “da candidato” ma mancava il via libera dei vari partiti che hanno concordato anche altre candidature.

Ora parte davvero la campagna elettorale e il centro-sinistra sarà ancor più sotto pressing per uscire finalmente con un nome ed un candidato ufficiale. I “papabili”, salvo sorprese, sembrano sempre gli stessi con Alessandro Terrile, Federico Romeo e Armando Sanna con l’incognita di un possibile coinvolgimento di Andrea Orlando, ex candidato alla Regione Liguria e ancora desideroso di mettersi in gioco.

Nel frattempo prosegue anche la campagna dell’avvocato Filippo Biolè che è, al momento, l’unico candidato davvero civico in corsa per Palazzo Tursi.

