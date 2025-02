Finale Ligure (Savona) – Ancora un mezzo pesante incastrato per le strette vie della Liguria e ancora disagi e problemi per il traffico locale. Questa volta è avvenuto sulla strada provinciale 27 tra Feglino e Finale Ligure, nel savonese e ancora una volta il camion potrebbe aver cercato un itinerario diverso a causa di chiusure autostradali.

Il conducente ha seguito le indicazioni di un navigatore satellitare non tarato per l’uso con mezzi di grosse dimensioni e si è ritrovato in una strettoia che impedisce il passaggo.

I disperati tentativi di districarsi hanno complicato ulteriormente la situazione perché il grosso mezzo ha divelto parte del guard -rail.

Il traffico è bloccato in loco dalle 6 di questa mattina con gravi ripercussioni sul traffico locale.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

