Genova – Nelle scorse ore gli abitanti del quartiere genovese di Quinto hanno salutato la storica edicola situata di fronte ai giardini, in prossimità dell’incrocio tra via Filzi e via Gianelli. La storica proprietaria sarebbe infatti andata in pensione, chiudendo così un luogo che nei decenni è diventato un simbolo del levante genovese. Più in generale, si tratta dell’ennesima chiusura di un’edicola nel capoluogo. Un settore sempre più in crisi in tutta Italia che, come raccolto da uno studio di Unioncamere ad inizio 2024, ha visto la chiusura di circa 2700 attività in quattro anni.

Tristezza e malinconia sono i sentimenti che più di tutti emergono tra i residenti. Coloro che hanno abitato o abitano in questa zona della città hanno spesso dei ricordi molto positivi dell’edicola, che si trovava in una zona strategica tra la stazione ferroviaria, la spiaggia, due scuole e appunto i giardini, raccogliendo di conseguenza decine di clienti di tutte le età.

“Si sente già la mancanza, con qualsiasi tempo e clima lei era sempre lì. Buona pensione“, scrive sui social un utente. Mentre un altro ricorda anche la madre, dalla quale la donna aveva ereditato l’attività: “Un’istituzione di Quinto! Ricordo la mamma che portava i giornali a domicilio“.