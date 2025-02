Genova – Aggredita da due malintenzionati e palpeggiata mentre passeggiava nella centralissima via Garibaldi, a poche decine di metri dal Palazzo che ospita il Comune. E’ successo ad una ragazza di 17 anni che rientrava a casa intorno alle 2 di notte e che non dimenticherà mai più quanto avvenuto.

La ragazza rientrava da una serata con amici e percorreva via Garibaldi, piena di telecamere e certamente considerabile come “sicura” vista la presenza di palazzi storici, banche ed enti pubblici. Ad un tratto qualcuno la afferra alle spalle e la spinge contro un muro ed inizia a palpeggiarla alle parti intime. Attimi di terrore per la ragazza minorenne che cerca di sfuggire ma è immobilizzata. Nessuno la vede e nessuno interviene anche perché, a breve distanza dal suo aguzzino si trova una seconda persona, complice, che “fa il palo” per assicurarsi che non arrivi nessuno.

Fortunatamente la violenza non va oltre e il maniaco si “accontenta” di rubare dal portafogli della ragazza una banconota da 20 euro. I malviventi si allontanano di fretta in direzione di piazza della Nunziata e poi della zona di Principe.

La denuncia della ragazza fa scattare le indagini e le forze dell’ordine, esaminando videocamera per videocamere – nella zona ce ne sono moltissime – riescono a vedere la scena, terribile, e a ripercorrere il tragitto fatto dopo la violenza dai due malviventi.

I due vengono anche identificati e l’autore materiale dell’aggressione e dei palpeggiamenti finisce in carcere, a Pontedecimo, dove si trova lo speciale reparto per chi si macchia di reati sessuali.

L’uomo, un 38enne di origini peruviane, ammette il furto ma non la violenza sessuale e si difende sostenendo che i palpeggiamenti erano in realtà una ricerca di oggetti da rubare o di gioielli. Particolari che verranno discussi in Tribunale dove l’uomo finirà insieme al complice, anche lui accusato di violenza sessuale di gruppo. Non ha partecipato fisicamente all’aggressione ma ha permesso che avvenisse, facendo il palo per segnalare l’eventuale arrivo di qualcuno.

Resta il dubbio dei tanti Cittadini che si domandano cosa servano le telecamere se poi nessuno le guarda e i controlli si fanno solo dopo che il reato è stato commesso.

