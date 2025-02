Genova – Circolavano su un’auto con il parabrezza lesionato e una volta fermati per un controllo sono stati trovati senza la patente di guida ed in possesso di strumenti e attrezzi spesso usati dai ladri per i furti in appartamento. La polizia ha denunciato un 49enne e un 39enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, in concorso tra loro.

Ieri sera, durante il regolare controllo del territorio, una volante dell’U.P.G.S.P. ha notato una vettura che transitava in via Gramsci con il parabrezza lesionato.

Insospettiti, gli agenti l’hanno fermata e hanno riconosciuto i due soggetti pluripregiudicati a bordo, già fermati in due diverse occasioni nei giorni precedenti e denunciati per lo stesso motivo. Hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’auto rinvenendo nel bagagliaio, occultati in una cassetta di legno, diversi attrezzi da scasso tra cui cacciaviti, piedi di porco, pinze, chiavi inglesi e un coltello a serramanico di 22 centimetri.

Inoltre al 39enne, privo di patente di guida e recidivo per diverse sanzioni del codice della strada e del fermo amministrativo del mezzo, è stata sequestrata l’automobile e nei confronti del 49enne, è stato emesso il Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Genova.

