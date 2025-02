Genova – Grave incedente questa mattina all’alba in via Struppa, nell’omonimo quartiere della Val Bisagno. Intorno alle 6,30 un’auto ed uno scooter si sono scontrati per cause da accertare e ad avere a peggio è stato il motociclista che è stato scaraventato violentemente a terra ed ha riportato diverse ferite e lesioni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con l’automedica e l’ambulanza ed il giovane ferito è stato stabilizzato e immobilizzato nella speciale barella “spinale”, che evita lesioni a carico della colonna vertebrale e poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Pesanti i disagi per il traffico e sul posto è intervenuta anche la polizia locale per districare il traffico e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0