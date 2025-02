Genova – Uno sciopero con presidio al varco delle Grazie, in piazza Cavour per dire no ad altri incidenti sul lavoro e per chiedere maggiore attenzione delle istituzioni per la sicurezza e le regole da rispettare.

Dopo lo stato di agitazione scattato subito dopo la diffusione della notizia della morte di Lorenzo Bertanelli, 36 anni, giovane operaio del porto, una nuova azione di sciopero dei metalmeccanici delle Riparazioni Navali del Porto di Genova è stata proclamata per domani giovedì 6 febbraio da Fim Fiom Uilm. A seguito dell’infortunio mortale di questa mattina nel quale è rimasto coinvolto un operaio metalmeccanico, e dopo lo sciopero immediato per la giornata di oggi, i metalmeccanici del Porto di Genova replicano domani con 8 ore di sciopero e un presidio davanti al Varco delle Grazie in piazza Cavour a partire dalle ore 8.

La lotta si rende necessaria ed anzi va ampliata per coinvolgere le istituzioni, la politica e la città tutta ad interessarsi ed agire concretamente su un tema, quello su salute e sicurezza sul lavoro che, come dimostra l’odierna tragedia, è ben lontano dall’essere risolto.

——————————————————————————————————

