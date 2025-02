Genova – Si chiamava Lorenzo Bertanelli l’operaio morto nella tarda mattinata di oggi in un tragico incidente sul lavoro che si è verificato a Molo Giano, in porto a Genova. L’uomo di 36 anni era originario di Sarzana, ma era cresciuto a Massa e, al momento dell’incidente stava lavorando nei cantieri navali.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo sia rimasto schiacciato da una grossa elica di una barca. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a lungo a rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche le forze dell’ordine che hanno dato il via alle indagini per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Intanto, i lavoratori portuali hanno indetto uno sciopero che dovrebbe proseguire per tutto il resto della giornata odierna.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0