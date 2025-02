Genova – La polizia interviene per calmare una coppia che litigava furiosamente e scopre un furto di corrente elettrica. E’ successo in un appartamento di via Ciro Menotti, nel quartiere di Sestri Ponente.

La coppia ha iniziato a litigare furiosamente nel loro appartamento ed i vicini, allarmati per le urla, hanno chiamato la polizia nel timore di violenze domestiche.

All’arrivo degli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno denunciato una cittadina romena di 39 anni, pregiudicata, per il reato di furto aggravato.

A richiedere l’intervento della Polizia alcuni condomini di un palazzo di via C. Menotti, allarmati dalle urla provenienti da un appartamento, all’interno del quale era presente una coppia che stava litigando animatamente.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno sedato gli animi dei due, riportando la calma. Mentre si accingevano a lasciare l’abitazione hanno però notato la leva dell’accensione del contattore dell’energia elettrica abbassata, nonostante tutte le luci dell’appartamento fossero accese. Da un controllo più approfondito effettuato alla presenza di un tecnico, è emerso che l’impianto era stato manomesso e che la corrente veniva prelevata abusivamente. La donna, intestataria dell’utenza, è stata denunciata.

——————————————————————————————————

