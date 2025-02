Genova – Una tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina in porto a Genova, dove un operaio ha perso la vita. Il tragico episodio è accaduto presso il Molo Giano.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni. L’operaio sarebbe rimasto fatalmente schiacciato da del materiale caduto dall’alto. Al momento non è chiara l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto successo.

Notizia in aggiornamento