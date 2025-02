Genova – Interverrà anche l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, co-autore del libro e presidente emerito della Corte Costituzionale, venerdì 7 febbraio, alle ore 15,00, presso l’aula magna di Formazione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova, per la presentazione del libro, scritto con Donatella Stasio (responsabile della comunicazione e portavoce della Corte costituzionale dal 2017 al 2022), “Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società”.

​Oltre agli autori interverranno il Vicenzo Roppo, avvocato, emerito di diritto civile dell’Università di Genova, il magistrato Marcello Basilico, consigliere del C.S.M.) e Gerolamo Taccogna, avvocato, professore associato di diritto amministrativo dell’Università di Genova.

​Il libro racconta l’importanza di far conoscere la Corte costituzionale ai cittadini, sottolineando il suo potere decisionale e il suo impatto sulla società, sulla politica e sulle istituzioni. Racconta come, a un certo punto della sua storia, la Corte italiana decide di cambiare passo e di “viaggiare” – tra i giovani, nelle carceri, nelle piazze – per farsi conoscere. E conoscere. Decide di essere il corpo e soprattutto la viva voce della Costituzione per contribuire a formare una vera “mentalità costituzionale” e una piena coscienza dei diritti.

L’incontro con gli autori è stato organizzato con lo scopo di soffermarsi su alcuni dei passaggi di questo viaggio, di rifletterne e di discuterne, per conoscere un’istituzione che ha cambiato l’Italia, attuando e rendendo concreti ed effettivi i diritti che la Costituzione riconosce, attribuisce e garantisce.