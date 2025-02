Prosegue ancora per qualche giorno la fase anticiclonica sul Mediterraneo occidentale che protegge il Nord Italia e la Liguria in particolare dall’arrivo di nuove perturbazioni e garantisce tempo stabile e soleggiato. Un nuovo forte peggioramento è però in arrivo a partire da venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 5 Febbraio 2025

Condizioni di cielo sereno fin dalle prime ore del mattino con possibili banchi di nebbia temporanei sui versanti padani centro-occidentali.

Al pomeriggio persisterà il bel tempo su tutta la regione

Venti al mattino moderati o tesi dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese Orientale. A regime di brezza nel pomeriggio

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +12°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+4°C e massime tra +8°C/+12°C