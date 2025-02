Pieve Ligure (Genova) – Un incidente sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata di oggi in via Chiossa a Pieve Ligure, dove un uomo che stava lavorando su una fascia è caduto per diversi metri, riportando alcune ferite e procurandosi un trauma cranico. Si tratta del secondo grave incidente sul lavoro (il primo in ordine di tempo, è infatti accaduto poco prima delle 11:00) dopo quello che si è verificato in porto a Genova e ha causato la morte di un uomo di 35 anni.

Il ferito sarebbe un uomo di circa 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno allertato anche l’elicottero per velocizzare le operazioni. Una volta giunto sul luogo dell’accaduto, l’elisoccorso ha trasportato il ferito all’ospedale San Martino in codice rosso. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.