Rapallo (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera in via alla Pineta e che ha distrutto diverse moto e scooter parcheggiate.

Intorno alle 23 l’allarme con le telefonate preoccupate dei residenti al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme avevano avvolto ben 5 scooter posteggiati e parte di un giardino di una vicina abitazione.

I vigili del fuoco sono arrivati ed in breve hanno contenuto le fiamme per evitare che il rogo si propagasse ad altri veicoli e all’abitazione vicina.

Fortunatamente non è stato necessario evacuare nessuna delle famiglie che seguivano le operazioni da casa con una certa preoccupazione.

Le fiamme sono state spente e sono iniziate le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio che potrebbe essere di matrice dolosa.

Le forze dell’ordine stanno visionando le riprese di alcune telecamere di sorveglianza per verificare la dinamica di quanto avvenuto e se siano state riprese persone di passaggio.

