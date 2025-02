Genova – Un’altra mattinata di code lungo le autostrade della Liguria con centinaia di automobilisti e trasportatori che, come spesso accade, finiscono imbottigliati nel traffico.

Situazione complicata in A10 dove il restringimento di carreggiata presente da alcune settimane nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure sta causando circa 4 chilometri di coda verso ponente.

Un incidente, invece, si è verificato in A7 nel tratto compreso tra il casello di Busalla e quello di Ronco Scrivia. Al momento non ci sono informazioni riguardo ad eventuali persone rimaste ferite, ma si segnala 1 chilometro di coda in direzione nord. L’Autostrada Genova-Milano nella giornata di ieri è stata interessata da un incidente mortale che è costato la vita ad un camionista e ha portato per diverse ore alla chiusura del tratto compreso tra Serravalle e Vignole Borbera.