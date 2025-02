Genova – Inizierà questa mattina alle 8, davanti al Varco delle Grazie, in piazza Cavour, lo sciopero con presidio indetto dai sindacati dopo l’ennesimo incidente mortale sul lavoro, costato la vita, ieri mattina, all’operaio di 36 anni Lorenzo Bertanelli.

L’uomo lavorava ai cantieri navali del Molo Giano quando è stato travolto dalla caduta di un carico sospeso che non gli ha dato scampo, uccidendolo.

Una morte inaccettabile, l’ennesima in ambienti di lavoro dove le misure di sicurezza sono ancora applicate a macchia di leopardo.

Lo sciopero coinvolge tutti i metalmeccanici delle Riparazioni Navali del Porto di Genova ed è stato proclamato da Fim Fiom Uilm per chiedere un maggiore interessamento delle istituzioni per il rispetto della sicurezza e per misure ad hoc per la formazione e la sensibilizzazione tanto delle aziende quando degli stessi lavoratori.

Il presidio partirà dal Varco delle Grazie ma potrebbe trasformarsi in corteo per le vie della città.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per capire perché Bertanelli si trovasse sotto al carico sospeso.

In corso anche gli accertamenti sul rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere dove è avvenuta la tragedia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0