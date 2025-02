Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del tardo pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio, nel quartiere genovese di San Martino dove è andata in scena una rapina in un negozio. Secondo quanto ricostruito, un uomo con il volto coperto sarebbe entrato all’interno dell’esercizio commerciale e avrebbe minacciato il commesso per farsi consegnare l’incasso, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Fortunatamente, nonostante la paura, nessuno è rimasto ferito. Gli agenti hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto e per rintracciare il responsabile della rapina. Oltre alle testimonianze dei presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio e nella zona.