Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, in via Trasta nel quartiere genovese di Bolzaneto. Il sinistro stradale, avvenuto poco prima delle ore 9:00, ha coinvolto una moto e una macchina che si sono scontrate. Nell’impatto sono due le persone rimaste ferite, entrambe soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’automedica e due ambulanze.

Fortunatamente, entrambi non sono rimasti feriti in maniera grave. In ogni caso, per loro si è reso necessario il trasporto in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale di Villa Scassi. Inoltre, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.