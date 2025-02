Ancora una giornata di bel tempo stabile in Liguria, con condizioni di cielo soleggiato e temperature miti per il periodo ma già da domani è atteso un deciso peggioramento che potrebbe proseguire anche nel weekend, con il ritorno del freddo, della pioggia e persino della neve.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 Febbraio 2025

Prevalenza di cielo sereno su tutta la regione, con possibili banchi di nebbia temporanei sui versanti padani centro-occidentali.

Al pomeriggio persisterà il bel tempo su tutta la regione, con qualche foschia sui versanti padani centrali.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese Orientale. A regime di brezza a Levante e nell’Imperiese.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso al largo, poco mosso altrove.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+11°C e massime tra +13°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+6°C e massime tra +8°C/+14°C

