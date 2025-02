Liguria – Nel weekend la neve è attesa in Liguria. Dopo alcune giornate soleggiate e con temperature gradevoli, nelle prossime ore è atteso un nuovo peggioramento meteorologico, con un abbassamento delle temperature e una nuova perturbazione che dovrebbe interessare la nostra regione e, in generale, il nord Italia a partire da domani sera.

“Dalla serata possibili deboli precipitazioni sparse anche nevose su D e parte occidentale di E (valle Scrivia) oltre i 400 600 m e localmente a quote inferiori. Altrove quota neve oltre i 1000-1100 m. Venti di tramontana rafficati 40-50 km/h allo sbocco delle valli di B e sulla parte orientale di A. Deciso calo delle temperature con disagio fisiologico per freddo su B, soprattutto nelle località più esposte alla tramontana, localizzato su DE”, scrive Arpal in vista di domani sera.

In vista di sabato 8 febbraio, invece, si legge: “Deboli piogge diffuse con cumulate significative su AB. Nevicate diffuse fino a fondovalle su D ed E occidentale (valle Scrivia), oltre 700-1000m su A interno con accumuli moderati (10-30 cm) in zone non sensibili. Su B interno deboli nevicate (2-10 cm) oltre 500-900 m, su C oltre i 1000-1200m. Venti forti di tramontana 50-60 km/h su AB, moderati su D (40-50 km/h) ed in serata su C. Disagio fisiologico per freddo su ABDE e localmente su C”.