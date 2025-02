Savignone (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in una abitazione della località Sementella, nel comue di Savignone, nell’entroterra genovese.

Intorno alle 22 le persone che abitano la casa hanno avvertito un forte odore di bruciato ed hanno visto del fumo che usciva dal sottotetto ed hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno inviato le squadre della sezione di Busalla.

Sul posto sono arrivate due autobotti e i mezzi speciali con gli autorespiratori e l’autoscala.

Le persone che vivono nella casa sono state fatte evacuare mentre i vigili del fuoco iniziavano le operazioni di spegnimento che sono state complesse per l’estensione del rogo.

Spento l’incendio sono partite le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle possibili cause che potrebbero essere individuate nel surriscaldamento della canna fumaria.

Durante la notte è intervenuta anche una squadra di Bolzaneto per le opere di smassamento.

Gli esperti suggeriscono di effettuare sempre la manutenzione delle stufe e camini per evitare che accumuli di catrame o fuliggine possano raccogliersi e prendere fuoco in particolari condizioni.

(foto di Archivio)

