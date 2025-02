Arenzano (Genova) – Ancora una mattinata infernale per chi viaggia in treno sulla linea tra Genova e Ventimiglia a causa dell’ennesimo guasto sulla rete. Questa volta si segnala un guasto ad un treno merci che si è fermato tra Arenzano e Cogoleto e che sta causando ancora una volta ritardi e cancellazioni e conseguenti disagi e proteste tra i pendolari.

I pannelli nelle stazioni avvisano di ritardi sino a 50 minuti ma anche di convogli soppressi che, a catena, causano altri disagi e problemi per chi usa il treno per gli spostamenti.

Il traffico ferroviario viene infatti trasferito sull’unico binario utilizzabile e questo causa problemi che si risolveranno solo quando il treno merci guasto potrà riprendere il cammino.

